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В России разработали ракету для поражения бронетехники с беспилотников

ТАСС: в РФ разработали ракету для поражения бронетехники с беспилотников

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Михаил Фомичев/РИА Новости

В России разработали ракету для беспилотников, предназначенную для поражения легкобронированной техники. Об этом сообщил ТАСС представитель Тульского конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»« Ростеха»), которому принадлежит разработка.

Дальность ракеты «Х-БПЛА» составляет от 4 до 8 км. Ее боевая часть весит 6 кг, тип — осколочно-фугасный.

Она может применяться для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений. Наведение ракеты на цель происходит по аналогии с управляемым снарядом «Краснополь», посредством лазерной подсветки цели, рассказал представитель бюро агентству на форуме «Армия-2024».

Десятый Международный военно-технический форум «Армия» открылся 12 августа в подмосковном парке «Патриот». С 12 по 14 августа более тысячи отечественных и зарубежных предприятий представят на форуме свыше 20 тысяч образцов продукции с учетом опыта проведения военной операции. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок посетил форум и узнал, какие перспективные беспилотные системы там показаны.

Ранее российская компания внедрила ИИ в турель.

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