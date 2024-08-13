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Боевики ХАМАС застрелили израильского заложника

ХАМАС застрелил израильского заложника, двое заложниц получили ранения

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС, известного как «Бригада Иззэддина аль-Кассама», Абу Убайда сообщил, что в результате «двух не связанных инцидентов» был застрелен один из израильских заложников, а двое других получили ранения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не может подтвердить эту информацию.

По словам Абу Убайды, двое боевиков, отвечавших за охрану израильских заложников, убили одного из них и серьезно ранили двух других. «Предпринимаются меры для спасения их жизней, создана комиссия для выяснения обстоятельств, результаты будут объявлены позже», — говорится в Telegram-канале ХАМАС.

В ЦАХАЛ, комментируя заявление ХАМАС, отметили, что у них нет информации, позволяющей подтвердить или опровергнуть эти данные.

«Мы продолжим проверять и анализировать информацию и сообщим о любых новых сведениях», — говорится в сообщении.

В результате нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики ХАМАС похитили 253 израильтянина и вывезли их в сектор Газа. Более 1,2 тысячи человек погибли. По последним данным, в заложниках остаются около 116 человек, и власти Израиля предполагают, что некоторые из них могут быть мертвы.

Ранее Лавров заявил, что невозможно полностью уничтожить ХАМАС.

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