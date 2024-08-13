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Журналист «Би-би-си» рассказал о рисках для украинских войск на территории РФ

Журналист Гарднер заявил о риске окружения для находящихся на территории РФ ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

С каждым днем нахождения подразделений Вооруженных сил Украины на территории России риски для них повышаются. Такое мнение высказал корреспондент «Би-би-си» по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, его слова приводит Telegram-канал вещателя.

»...есть признаки того, что России придется поневоле перебросить часть своих сил с Донбасса на юг. Но чем дольше войска Украины остаются внутри России, тем выше риски», — считает Гарднер.

Самый большой из них, по мнению журналиста, заключается в том, что Россия развернет достаточное количество сил, чтобы окружить и отрезать украинские войска, прежде чем они успеют отойти. Крупные потери или массовый захват пленных сведут на нет все недавние успехи в укреплении морального духа украинцев.

Высокопоставленный британский военный источник, пишет «Би-би-си», предупредил, что российская сторона может «оказаться настолько разъярена посягательством на свою землю, что с удвоенной силой обрушится» на украинскую инфраструктуру.

12 августа Минобороны РФ заявило, что российские военные продолжают отражать вторжение ВСУ на территорию РФ. В течении последних суток ВС РФ отразили семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области.

Ранее американский сенатор похвалил Зеленского за нападение на Курскую область.

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