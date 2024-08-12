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Rheinmetall поставит Праге танки Leopard вместо отправленной Киеву боевой техники

Rheinmetall передаст Чехии танки Leopard за поставленную Украине боевую технику

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Global Look Press

Военно-промышленный концерн из ФРГ Rheinmetall намерен передать Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Buffel взамен поставленной на Украину. Об этом говорится в официальном заявлении концерна.

Rheinmetall вновь поставит танки и БРЭМ в Чехию в рамках процесса кругового обмена, который организован немецким правительством для военной поддержки Киева.

Чешская армия получит от концерна 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и одну БРЭМ Buffel. Первый танк отправится в Чехию в конце 2024 года, остальные поступят до мая 2025 года. В свою очередь, Прага поставит военную технику Украине.

До этого сообщалось, что Rheinmetall демонстрирует практически двукратный рост операционной прибыли на фоне высоких военных расходов.

Ранее немецкий концерн получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине.

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Операция на Украине
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