В Херсоне произошли взрывы

В городе Херсоне, который находится под контролем властей Украины, произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробностей нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Накануне в Одессе раздались взрывы. Также в ночь на 11 августа серия взрывов произошла в Хмельницкой области Украины.

Вечером 10 августа сообщалось о серии взрывов в Харькове. Позже стало известно о взрывах в Киеве. Кроме того, были зафиксированы взрывы в районе Полтавы и в Кривом Роге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в результате ракетного удара, который Вооруженные силы РФ нанесли по Одессе, были уничтожены бойцы британского спецназа.