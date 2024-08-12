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Сообщения о сдаче в плен бойцов «Ахмата» на Курском направлении назвали вбросами

Генерал Алаудинов: бойцы «Ахмата» не сдавались в плен на Курском направлении

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Павел Бедняков/РИА Новости

Ни один член специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» не сдавался в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-политического управления министерства обороны, генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, в настоящее время украинская сторона делает «очень много вбросов» про ситуацию на границе. В частности, появляется информация о сдающихся в плен бойцах «Ахмата».

«Много всего, но самое интересное это то, что ни один наш боец в плен не сдавался», — добавил Алаудинов.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются уже почти неделю. Как рассказали в министерстве обороны РФ, утром 6 августа украинские формирования пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. В частности, атакам подверглись позиции российских войск в районе населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

8 августа в военном ведомстве страны заявили, что сражения идут в Суджанском и Кореневском районах. На следующий день в Курской, а также Брянской и Белгородской областях объявили режим контртеррористической операции. На помощь Вооруженным силам РФ на границе направили членов «Ахмата» и ЧВК «Вагнер».

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что сейчас под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. При этом глубина проникновения украинских солдат на территорию РФ составляет 12 км.

Комментируя ситуацию, российский президент Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на это нападение.

Ранее международное сообщество призвали «проснуться» из-за атаки ВСУ на Курскую область.

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