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ВСУ открыли огонь по Энергодару

РИА: ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара

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Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские войска открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, пишет РИА Новости.

«ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии», — сказала она.

Энергодар в Запорожской области является городом-спутником Запорожской АЭС.

До этого Яшина сообщала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день атакуют Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Таким образом они подвергают опасности местных жителей каждый на постоянной основе.

12 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе усилили меры безопасности на объектах стратегической инфраструктуры, включая ЗАЭС, в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре сохраняется угроза ударов ВСУ.

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