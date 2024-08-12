WSJ сообщает о переводе армии Израиля в боевую готовность

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за публикаций о возможном скором ударе со стороны Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Израиль впервые в этом месяце установил высокий уровень боевой готовности для своих военных», — говорится в материале издания.

Авторы публикации указывают, что такой шаг связан с подготовкой Ирана и «Хезболлы» к проведению атак на страну.

По данным издания, у Израиля нет информации, действительно ли атаки неизбежны. При этом в израильском Генштабе подчеркнули, что готовы к обороне и возможным наступательным действиям.

Согласно источникам телеканала Fox News, Иран может совершить атаку на Израиль менее чем через сутки.

В США при этом готовятся к масштабной серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни.

Ранее в США заявили, что до атаки Ирана на Израиль осталось менее 24 часов.