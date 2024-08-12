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В сети появилось видео удара по ВСУ на границе Белгородской области

Удар по пытавшимся прорваться в Белгородскую область бойцам ВСУ попал на видео

Удар российских войск по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области, попал на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Пограничник из Ада».

Украинских солдат заметили в районе автомобильного пропускного пункта «Колотиловка». На кадрах видно, как четверо бойцов ВСУ пробираются между защитными сооружениями, которые представляют собой бетонные треугольники.

В какой-то момент один из военных отбегает в сторону, после чего по нему наносится удар. Тогда оставшиеся украинские солдаты бегут к деревьям, чтобы скрыться в лесополосе. На этом запись обрывается.

Утром 12 августа около 5:00 (совпадает с мск) украинская диверсионная группа открыла огонь по автомобильному пункту пропуска «Колотиловка» в Белгородской области. В операции приняли участие 50 бойцов ВСУ, а также шесть танков Т-64Б и бронетехника.

Тем не менее военным Вооруженных сил РФ удалось отразить атаку украинских солдат. Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что бой приняли подразделения прикрытия границы.

Ранее журналисты узнали о потерях ВСУ при попытке прорваться в Белгородскую область.

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