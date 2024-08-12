В сети появилось видео удара по ВСУ на границе Белгородской области

Удар российских войск по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области, попал на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Пограничник из Ада».

Украинских солдат заметили в районе автомобильного пропускного пункта «Колотиловка». На кадрах видно, как четверо бойцов ВСУ пробираются между защитными сооружениями, которые представляют собой бетонные треугольники.

В какой-то момент один из военных отбегает в сторону, после чего по нему наносится удар. Тогда оставшиеся украинские солдаты бегут к деревьям, чтобы скрыться в лесополосе. На этом запись обрывается.

Утром 12 августа около 5:00 (совпадает с мск) украинская диверсионная группа открыла огонь по автомобильному пункту пропуска «Колотиловка» в Белгородской области. В операции приняли участие 50 бойцов ВСУ, а также шесть танков Т-64Б и бронетехника.

Тем не менее военным Вооруженных сил РФ удалось отразить атаку украинских солдат. Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что бой приняли подразделения прикрытия границы.

Ранее журналисты узнали о потерях ВСУ при попытке прорваться в Белгородскую область.