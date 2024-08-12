Военный аналитик сообщил о попытках штурмовать Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются штурмовать Белгородскую область. Об этом военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в социальной сети X.

«Появилось много видеоматериалов с геолокацией, на которых видно, как украинские войска пытаются штурмовать российские пограничные позиции в Белгородской области», — написал он.

Эксперт отметил, что все атаки ВСУ тут же отбиваются, тем не менее, это подтверждает сам факт намерений украинских войск штурмовать российский регион.

Утром 6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

12 августа Минобороны России проинформировало, что с начала атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1610 солдат, 32 танка и 136 бронированных машин.

Ранее сообщалось, что в ВСУ разочарованы результатом атаки на Курскую область.