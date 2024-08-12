Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о возможных значительных атаках Ирана на Израиль

Белый дом: США готовятся к возможной серии значительных атак Ирана на Израиль

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) готовятся к масштабной серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова передает ТАСС.

«Мы разделяем те же опасения и ожидания, что и наши израильские коллеги относительно того, что это случится, возможно, на этой неделе», — заявил он.

Кирби добавил, что Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием событий. По словам координатора, в настоящее время трудно спрогнозировать точно, будет ли атака, а также, каким образом она будет выглядеть. Но США должны быть готовы к тому, что это может быть значительная серия атак.

Кирби подчеркнул, что в связи с этим Вашингтон нарастил присутствие американских войск и свои возможности в регионе в последние несколько дней.

По словам координатора, президент США Джо Байден обсудил сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Переговоры проводились с лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции. В ходе переговоров страны призвали Иран отказаться от атак на Израиль.

Ранее в США заявили, что до атаки Ирана на Израиль осталось менее 24 часов.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами