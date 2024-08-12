В США заявили о возможных значительных атаках Ирана на Израиль

Соединенные Штаты Америки (США) готовятся к масштабной серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова передает ТАСС.

«Мы разделяем те же опасения и ожидания, что и наши израильские коллеги относительно того, что это случится, возможно, на этой неделе», — заявил он.

Кирби добавил, что Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием событий. По словам координатора, в настоящее время трудно спрогнозировать точно, будет ли атака, а также, каким образом она будет выглядеть. Но США должны быть готовы к тому, что это может быть значительная серия атак.

Кирби подчеркнул, что в связи с этим Вашингтон нарастил присутствие американских войск и свои возможности в регионе в последние несколько дней.

По словам координатора, президент США Джо Байден обсудил сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Переговоры проводились с лидерами Великобритании, Германии, Италии и Франции. В ходе переговоров страны призвали Иран отказаться от атак на Израиль.

Ранее в США заявили, что до атаки Ирана на Израиль осталось менее 24 часов.