В Белоруссии сообщили, что НАТО наращивает военную группировку у границы

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что страны Североатлантического альянса продолжают наращивать военную группировку в приграничье с республикой. Его цитирует РИА Новости.

«В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса», — сказал Бычковский.

По его словам, подразделения пограничных ведомств сопредельных стран Евросоюза осуществляют охрану границы с Белоруссией в усиленном режиме. Для этого они привлекли армейские и специальные подразделения, полицию. Также государства ЕС, которые являются соседями Белоруссии, продолжают возводить заградительные сооружения на границе, сообщил Бычковский.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы стран НАТО при возможной интервенции на территорию белорусского государства «пойдут второй шеренгой», выведя на первый план предателей и бандитов из белорусской оппозиции.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».