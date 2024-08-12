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В Минобороны заявили о завершении зачистки от ВСУ ряда населенных пунктов в ДНР

Минобороны: войска РФ завершают зачистку от ВСУ шести населенных пунктов в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска завершают зачистку от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) шести населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, речь идет об Ивановке, Сергеевке, Макеевке, Кирово, Артемово и Желанном.

9 августа сообщалось, что российская армия сократила расстояние до крупнейших хабов Вооруженных сил Украины на Покровском направлении в ДНР.

5 августа стало известно, что подразделения минимум трех бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное на Покровском направлении.

Ранее экс-военный США заявил, что атака ВСУ на Курскую область может ускорить поражение ВСУ.

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