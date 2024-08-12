Российские войска завершают зачистку от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) шести населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, речь идет об Ивановке, Сергеевке, Макеевке, Кирово, Артемово и Желанном.

9 августа сообщалось, что российская армия сократила расстояние до крупнейших хабов Вооруженных сил Украины на Покровском направлении в ДНР.

5 августа стало известно, что подразделения минимум трех бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное на Покровском направлении.

Ранее экс-военный США заявил, что атака ВСУ на Курскую область может ускорить поражение ВСУ.