В ходе вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины несут серьезные потери. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT).

Со ссылкой на своего корреспондента FT сообщает, что в Сумскую область Украины из мест боестолкновений направляется много машин скорой помощи и бронированных машин для эвакуации раненых.

«Украинцы несут потери», — заключает журналист FT.

12 августа Минобороны России проинформировало, что с начала атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1610 солдат, 32 танка и 136 бронированных машин.

За последние сутки российские военные отразили семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево. Кроме того, в районе поселка Каучук Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку прорыва вглубь российской территории.

Утром 6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Путин поручил ФСБ и Росгвардии обеспечить режим КТО в приграничье.