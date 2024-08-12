Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский поручил «подготовить почву» для получения разрешения на удары по РФ

Зеленский заявил о планах получить разрешение на применение дальнобойного оружия

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что соответствующие поручения были отданы министерству обороны Украины и дипломатам. По его словам, это необходимо для «защиты территории» страны.

До этого Зеленский заявил, что Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России. Президент республики добавил, что если западные союзники не разрешат Киеву применять их технику, то Киев будет использовать собственные разработки.

24 июля июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия дала разрешение Украине применять поставленное Берлином оружие для ударов по территории России, чтобы затруднить атаки на Харьков.

27 июля The Times сообщило, что Великобритания не позволяет Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Причиной запрета названы «опасения серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой».

Ранее Украина попросила Францию снять запрет на удары по РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами