Зеленский поручил «подготовить почву» для получения разрешения на удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что соответствующие поручения были отданы министерству обороны Украины и дипломатам. По его словам, это необходимо для «защиты территории» страны.

До этого Зеленский заявил, что Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России. Президент республики добавил, что если западные союзники не разрешат Киеву применять их технику, то Киев будет использовать собственные разработки.

24 июля июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия дала разрешение Украине применять поставленное Берлином оружие для ударов по территории России, чтобы затруднить атаки на Харьков.

27 июля The Times сообщило, что Великобритания не позволяет Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Причиной запрета названы «опасения серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой».

Ранее Украина попросила Францию снять запрет на удары по РФ.