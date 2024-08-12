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ВСУ разочарованы результатом атаки на Курскую область

NYT: ВСУ признали, что наступление РФ не удалось ослабить атакой на Курскую область

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Воюющие вблизи Часова Яра и Торецка украинские военные жалуются на то, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не снизила интенсивность наступления российских военных в зоне спецоперации. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Руководитель пресс-службы объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины «Ярость» Артем Джепко заявил, что его подразделение, которое воюет вблизи Часова Яра, не почувствовало никакого облегчения после нападения ВСУ на Курскую область. Бои в регионе остаются ожесточенными.

«Сложно... Давление россиян не снизилось», — приводит его слова газета.

В свою очередь командир из 206-го батальона территориальной обороны Украины Евгений Строкан добавил, что наступление Вооруженных сил России в районе Торецка продолжается и ослабления интенсивности нет.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области, атаковав позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет, тогда как под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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