Украина попросила Францию снять запрет на удары по РФ

Минобороны Украины просит Францию снять запрет на нанесение ударов по территории России французским оружием. Об этом заявил глава украинского ведомства Рустем Умеров в соцсети X.

Министр обороны Украины добавил, что попросил снять запрет во время встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Ответ Франции на подобную просьбу не уточняется.

До этого посольство Нидерландов сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют каких-либо юридических ограничений по применению предоставленной им королевством военной техники. При этом, как уточнили в диппредставительстве, разрешение касается как объектов на земле, так и в воздухе.

В конце июля издание The Times сообщило, что Великобритания не позволяет Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Причиной запрета названы «опасения серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой».

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