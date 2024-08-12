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Украина попросила Францию снять запрет на удары по РФ

Глава МО Украины Умеров: Киев попросил Париж снять запрет на удары по РФ

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Минобороны Украины просит Францию снять запрет на нанесение ударов по территории России французским оружием. Об этом заявил глава украинского ведомства Рустем Умеров в соцсети X.

Министр обороны Украины добавил, что попросил снять запрет во время встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Ответ Франции на подобную просьбу не уточняется.

До этого посольство Нидерландов сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют каких-либо юридических ограничений по применению предоставленной им королевством военной техники. При этом, как уточнили в диппредставительстве, разрешение касается как объектов на земле, так и в воздухе.

В конце июля издание The Times сообщило, что Великобритания не позволяет Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Причиной запрета названы «опасения серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой».

Ранее Шольц объяснил, почему Германия разрешила Украине удары по России.

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