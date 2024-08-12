Пленный боец ВСУ считает нападение на Курскую область бесцельным

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ), который принимал участие в нападении на Курскую область, заявил о бесцельности этой затеи. Кадры с его словами приводит РИА Новости.

«Это все фигня, эта вся затея», — заявил пленный, назвавшийся Русланом Полторацким.

По его словам, война между Украиной и Россией не нужна. Пленный подчеркнул, что «два русских народа убивают друг друга», призвав закончить конфликт. Боец также обратился к своим сослуживцам и призвал их «сложить оружие и уйти».

Военнослужащий 80-й бригады ВСУ был задержан в Беловском районе Курской области силами ФСБ и Погранслужбы при содействии мирных жителей. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте.

Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.

Еще перед ВСУ поставили задачу дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить больше территорий для последующего обмена в ходе мирных переговоров.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.