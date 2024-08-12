Вооруженные силы Украины (ВСУ), скорее всего, хотели попытаться пойти на Курскую атомную электростанцию (АЭС) из-за своего критического положения, однако они терпят неудачу. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Если вы посмотрите на местность, есть только один объект, который Украина могла захватить, и захват которого действительно внес бы кардинальный сдвиг во все повествование боевых действий и который оправдал бы операцию такого рода, и это — Курская АЭС», — сказал он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск по территории России было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российский каноист назвал виновного в отсутствии медалей на Олимпиаде.