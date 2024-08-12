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ПВО Белоруссии сбили 13 украинских БПЛА над Могилевской областью

ТАСС: ПВО Белоруссии сбили 13 украинских дронов над Могилевской областью

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MOD Russia/Global Look Press

Белорусские системы противовоздушной обороны (ПВО) 9 августа сбили над Костюковичами в Могилевской области 13 летевших с территории Украины беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил замначальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель, его слова передает ТАСС.

«В нашем воздушном пространстве 13 беспилотников, которые были сбиты непосредственно над Костюковичами», — заявил он.

Богодель указал, что это информационный посыл, который должен был показать Республику Беларусь «в совсем неприглядном виде». Полковник подчеркнул, что таким образом «подтверждается безнаказанность Украины».

9 августа сообщалось, что группа запущенных с территории украинского государства беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы ПВО, которые сбили дроны.

В свете произошедшего в белорусском МИДе заявили, что Минск может разорвать дипломатические отношения с Киевом, если подобные провокации продолжатся.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».

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