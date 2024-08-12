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В Британии предрекли ухудшение ситуации для ВСУ из-за Курской области

The Economist: атака на Курскую область может ухудшить положение ВСУ на поле боя

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Массированная атака украинской армии на Курскую область может ухудшить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий на фоне нехватки ресурсов и неясной цели этой операции. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist.

В публикации говорится, что такие действия Украины не укрепили их позиции в зоне боевых действий. Обозреватель отмечает, что Киев не смог оттянуть российские силы с Донбасса и харьковского направления. Издание также подчеркивает, что многих солдат, принимавших участие в атаках ВСУ на Курскую область, уведомили только за день до переброски к границе, что указывает на спешку Украины при подготовке операции.

«Атака Украины вглубь территории России рискует сделать ситуацию только хуже», — резюмировал The Economist.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск по территории России было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цель атаки украинских войск на Курскую область.

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