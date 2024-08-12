Участие в проекте российского истребителя Checkmate обсуждают со странами Ближнего Востока

Россия ведет переговоры по разработке авиационных комплексов для истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate со странами Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева сообщает ТАСС.

Шугаев назвал перспективы такого сотрудничества «весьма обнадеживающими».

По его словам, Россия фиксирует большой интерес к проекту Checkmate со стороны потенциальных партнеров. Интерес к сотрудничеству продиктован высоким спросом на современные и высокоэффективные боевые самолеты в ближневосточном регионе.

Шугаев отметил, что потенциальные партнеры «выражают готовность инвестировать в инновационные проекты в сфере обороны», что вызвано их стремлением к развитию собственных оборонных отраслей и технологической независимости.

«Совместные разработки вооружения и военной техники с российской стороной позволят партнерам значительно ускорить этот процесс», — заявил директор ФСВТС.

Су-75 Checkmate («Шах и мат») — российский малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения, который разрабатывается как экспортный проект. Его отличительной особенностью является возможность адаптации под потребности заказчика. Предполагается, что скорость самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — три тысячи километров. Масса полезной нагрузки Checkmate превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Подробнее о Checkmate — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.