В Госдуме РФ высказались о возведении линии обороны под Курском

Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник согласился со своим коллегой Андреем Гурулевым, который раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны. Об этом пишет «Лента.ру».

В ходе беседы с журналистами парламентарий обратил внимание, что огневое прикрытие могло бы задержать продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь региона. В частности, у украинских саперов не было бы возможности обезвреживать минные поля.

«Если есть огневое прикрытие, то надо еще подойти к этим минным полям. Нельзя допустить к разминированию минных полей специальную технику и саперов. <...> Чтобы уничтожать эту технику, нужно огневое прикрытие», — подчеркнул Колесник.

Он добавил, что с этой точки зрения Гурулев «совершенно прав».

12 августа Гурулев заявил, что побывал в атакованной украинскими войсками Курской области, чтобы «забрать оттуда стариков». При этом у депутата была возможность оценить возведенную в регионе линию обороны.

По словам парламентария, минные поля в приграничных районах оборудованы плохо. Они не обеспечены огневым прикрытием, из-за чего их эффективность сильно снижена. На этом фоне законодатель задался вопросом, кто придумал создавать линию обороны таким образом.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал цель атаки украинских войск на Курскую область.