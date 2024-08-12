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Губернатор Брянской области рассказал Путину о ситуации в регионе

Богомаз: ситуация в Брянской области стабильная, отселять жителей не нужно

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Телеграм-канал «МЧС России»

Ситуация на территории Брянской области оценивается как стабильная, отселять жителей нет необходимости. Об этом доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз во время совещания в Ново-Огарево.

«Сегодня мы людей не отселяем. Анализируем ту ситуацию, которая происходит. Мы принимаем общее решение, что пока еще отселять нам не нужно», — сказал он.

По словам Богомаза, места для эвакуации местных жителей на случай ЧП уже подготовлены. На территории региона оборудованы 1 576 мест в пунктах временного размещения. В случае острой необходимости их количество вовсе можно будет увеличить до 32 тысяч мест.

9 августа по решению директора ФСБ РФ Александра Бортникова в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны Украины.

Российская армия продолжает ликвидацию сил ВСУ в Курской области. 12 августа они уничтожили украинский танк.

Ранее над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ.

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