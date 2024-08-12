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Врио губернатора рассказал, насколько километров ВСУ проникли вглубь Курской области

Врио губернатора Смирнов: ВСУ на 12 километров проникли вглубь Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глубина проникновения украинских войск на территорию Курской области составляет 12 км, ширина — 40 км. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил на оперативном совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По его словам, в области нет четкой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника.

Чиновник также сообщил, что в регионе выкопали уже 40 км противотанкового рва из запланированных 46 км.

«Работы заканчиваем», — сказал он.

Также, как заявил врио губернатора, в области приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов.

Смирнов добавил, что в регионе по заданию министерства обороны РФ ведется строительство 90 взводно-опорных пунктов.

6 августа украинские военные попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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