Названо число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 28 населенных пунктов региона. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Мы не знаем о судьбе порядка двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника», — сказал он.

По его словам, двое волонтеров пропали в пограничной зоне в Курской области.

Также Смирнов рассказал, что в Курской области 121 человек получил ранения с начала атаки Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, в числе раненых десять детей. Он отметил, что в регионе круглосуточно выдают гуманитарную помощь.

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. 6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода ВСУ на территорию региона, с того момента в приграничье продолжаются бои. В Курскую область стянули резервы ВС РФ, в регионе ввели режим контртеррористической операции. Подробнее — в онлайне «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны назвало потери ВСУ после атаки на Курскую область.