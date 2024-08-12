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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ боеприпасом «Ланцет» уничтожили танк ВСУ в Курской области

Российские войска уничтожили танк Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Кадры опубликовало Минобороны России.

Исходя из данных разведки российские войска смогли выявить движение украинского танка. Было принято решение нанести точечный удар по нему.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен», — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт Алексей Борзенко заявил, что ответом РФ на агрессию Украины в Курской области будет удар по украинской системе энергоснабжения.

Позже американский военный аналитик Майкл Кофман обратил внимание на то, что российская армия не только не ослабила натиск на Покровском направлении после атаки ВСУ на Курскую область, но даже усилила его. Он выразил сомнения в том, что ВСУ контролируют хоть какую-то территорию в российском регионе.

Ранее Минобороны назвало потери ВСУ после атаки на Курскую область.

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