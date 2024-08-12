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Белорусские военнослужащие примут участие в учениях с боевой стрельбой

МО Белоруссии: военные ВВС и ПВО убывают в РФ для учений с боевой стрельбой

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь дислоцируются в Россию, чтобы принять участие в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой. Об этом сообщило минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

«Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой», — говорится в публикации.

По данным белорусского оборонного ведомства, в настоящее время личный состав подразделений совершает перелет на борту Ил-76МД. Предыдущая часть подразделений убыла железнодорожными воинскими эшелонами.

В минобороны Республики Беларусь добавили, что в ходе учения, которое состоится на полигоне «Ашулук», военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений. Кроме того, как ожидается, бойцы отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.

До этого сообщалось, что в учениях, этап которых состоялся в июле, были отработаны вопросы совместной подготовки частей Вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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