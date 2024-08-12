В России в 55 раз выросло производство авиабомб

В России с начала проведения специальной военной операции в 55 раз выросло производство авиабомб. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, его цитирует ТАСС.

По словам министра, РФ также в 7,5 раза нарастила выпуск танков, в 3 раза — производство высокоточного оружия, в 4,5 раза — различных видов легких бронемашин, в 15 раз — снарядов для ствольной артиллерии.

Кроме того, с начала СВО российские заводы привлекли к работе порядка 700 тыс. специалистов, а их общее количество достигло 3,8 млн. Алиханов назвал это явление «кадровым кулаком», а также отметил, что в настоящее время производством товаров военного и двойного назначения занимаются около 900 гражданских предприятий.

До этого Алиханов заявил, что оборонные ведомства стран всех континентов следят за российским оружием, которое в условиях СВО проходит проверку боями высокой интенсивности.

Ранее Алиханов рассказал о силе российского ОПК.