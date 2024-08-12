Солдат ВСУ на себе донес раненого российского бойца и сдался в плен

Солдат Вооруженных сил Украины Юрий Даниленко сдался в плен и принес на себе к месту эвакуации истекающего кровью российского бойца. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Александр Сладков.

В публикации говорится, что уроженец Кривого Рога Даниленко когда-то был соседом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

На видеозаписи Даниленко рассказывает, что при первой попытке сдаться в плен российским бойцам он получил очередь в спину от своих сослуживцев из ВСУ. С двумя пулевыми ранениями ноги он восемь дней прятался в погребе, рядом с которым встретил раненого российского бойца. Они договорились вместе двигаться в сторону войск РФ. Помогли друг другу перевязать раны. В результате они оба смогли добраться до места эвакуации раненых и спасти себе жизнь.

12 августа боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятый в плен в Курской области, рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей в случае оказания ими сопротивления. Кроме того, по данным ФСБ, при заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ «занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести».

Ранее сообщалось, что российские врачи спасли пленного украинского солдата в крайне тяжелом состоянии