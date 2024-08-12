Военный эксперт заявил, что ситуация под Курском не помешает продвижению ВС РФ

Россия может достичь некоторых успехов на территории Донецкой народной республики (ДНР) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, пишет «Лента.ру».

Специалист обратил внимание на то, что некоторые эксперты считали дальнейшее продвижение российских войск невозможным из-за ситуации в Курской области, однако на самом деле ситуация сложилась совсем иначе.

«Но оказалось, что это не так: у России достаточно ресурсов, чтобы уничтожить противника в Курской области и одновременно продолжать наступательные действия», — отметил он.

До этого американский военный аналитик Майкл Кофман сообщил, что российская армия не только не ослабила натиск на Покровском направлении после атаки ВСУ на Курскую область, но даже усилила его. Эксперт выразил сомнение, что украинские войска контролируют в Курской области хоть какую-то территорию.

Ранее ФСБ задержала в Курской области военнослужащего ВСУ.