Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил, что ситуация под Курском не помешает продвижению ВС РФ

Полковник Кошкин заявил, что ситуация под Курском не помешает продвижению ВС РФ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия может достичь некоторых успехов на территории Донецкой народной республики (ДНР) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, пишет «Лента.ру».

Специалист обратил внимание на то, что некоторые эксперты считали дальнейшее продвижение российских войск невозможным из-за ситуации в Курской области, однако на самом деле ситуация сложилась совсем иначе.

«Но оказалось, что это не так: у России достаточно ресурсов, чтобы уничтожить противника в Курской области и одновременно продолжать наступательные действия», — отметил он.

До этого американский военный аналитик Майкл Кофман сообщил, что российская армия не только не ослабила натиск на Покровском направлении после атаки ВСУ на Курскую область, но даже усилила его. Эксперт выразил сомнение, что украинские войска контролируют в Курской области хоть какую-то территорию.

Ранее ФСБ задержала в Курской области военнослужащего ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами