Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ЗАЭС рассказали подробности об атаковавшем станцию дроне

Черничук: атаковавший градирню ЗАЭС дрон нес горючую жидкость

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесший удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), нес горючую жидкость. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает РИА Новости.

«Скорость и масштаб пожара говорят о том, что атаковавший градирню украинский дрон нес горючую жидкость», — сказал он.

По словам Черничука, в результате двух прямых ударов украинскими беспилотными аппаратами градирня АЭС получила серьезные повреждения, но несущие конструкции установки для охлаждения, по предварительной информации, не пострадали. Чтобы выяснить, возможна ли ее дальнейшая эксплуатация, необходима экспертная оценка.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона призвала международное сообщество принять срочные меры по отношению к Киеву на фоне атак на Запорожскую АЭС.

Украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами