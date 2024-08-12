На ЗАЭС рассказали подробности об атаковавшем станцию дроне

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесший удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), нес горючую жидкость. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает РИА Новости.

«Скорость и масштаб пожара говорят о том, что атаковавший градирню украинский дрон нес горючую жидкость», — сказал он.

По словам Черничука, в результате двух прямых ударов украинскими беспилотными аппаратами градирня АЭС получила серьезные повреждения, но несущие конструкции установки для охлаждения, по предварительной информации, не пострадали. Чтобы выяснить, возможна ли ее дальнейшая эксплуатация, необходима экспертная оценка.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона призвала международное сообщество принять срочные меры по отношению к Киеву на фоне атак на Запорожскую АЭС.

Украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.