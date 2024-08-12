В ПАО «Яковлев» рассказали о модернизации учебно-боевого Як-130М

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М будет принципиально отличаться от базовой версии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО «Яковлев».

«Основная цель модернизации: расширение боевых возможностей самолета Як-130», — заявили там.

Отмечается, что Як-130М будет оснащен новой бортовой радиолокационной станцией, контейнером с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны.

10 июня Ростех поставил Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130. Самолет был разработан ПАО «Яковлев» и оснащен современным комплексом БРЭО (бортового радиоэлектронного оборудования), таким же, как у новейших боевых самолетов. В госкорпорации отметили, что Як-130 может успешно использоваться для подготовки в условиях, приближенных к боевой обстановке, с условным или реальным применением вооружения типа «воздух-воздух» / «воздух-земля».

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