Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ПАО «Яковлев» рассказали о модернизации учебно-боевого Як-130М

«Яковлев»: модернизированный Як-130М принципиально отличается от базовой версии

close
100%
Петр Бутовски

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М будет принципиально отличаться от базовой версии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО «Яковлев».

«Основная цель модернизации: расширение боевых возможностей самолета Як-130», — заявили там.

Отмечается, что Як-130М будет оснащен новой бортовой радиолокационной станцией, контейнером с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны.

10 июня Ростех поставил Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130. Самолет был разработан ПАО «Яковлев» и оснащен современным комплексом БРЭО (бортового радиоэлектронного оборудования), таким же, как у новейших боевых самолетов. В госкорпорации отметили, что Як-130 может успешно использоваться для подготовки в условиях, приближенных к боевой обстановке, с условным или реальным применением вооружения типа «воздух-воздух» / «воздух-земля».

Ранее бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл, как обновят парк военной учебной авиации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами