Главы минобороны РФ и Белоруссии обсудили военную обстановку

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с белорусским коллегой Виктором Хрениным сложившуюся политико-военную ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в минобороны Белоруссии, Хренин и Белоусов провели встречу сразу после церемонии открытия форума «Армия-2024».

«Министры двух стран обсудили текущую военно-политическую обстановку», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Белоусов заявил, что достижение успеха в современных военных противостояниях возможно лишь при обеспечении войск самым новейшим вооружением, прежде всего высокоточным, а также при применении новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотников и роботизированных комплексов. Третьим условием Белоусов назвал создание эффективной системы управления. Четвертое условие — это непрерывное улучшение подготовки военных кадров.

Министр подчеркнул, что только такой комплексный подход сможет дать полноценное преимущество перед противником.

Ранее в МИД РФ раскрыли подробности беседы Белоусова с шефом Пентагона Остином.