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Названо последствие атаки ВСУ на Курскую область для сбора зерновых

Аналитик Штерн: атака на Курскую область может привести к падению сбора зерновых

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Продолжающиеся в Курской области бои между российскими военнослужащими и украинскими войсками могут негативно сказаться на суммарных объемах сбора зерновых. Об этом сообщил глава аналитического департамента госбанка Игорь Штерн, его цитирует «АиФ».

Эксперт назвал Курскую область одним из главных российских агрорегионов. В прошлом году там собрали в общей сложности более 5,5 млн тонн зерновых, или почти 4% от суммарного показателя по стране в 145 млн. По сборам этот регион уступает только Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Воронежской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краям.

Штерн отметил, что нападение Вооруженных сил Украины затронуло также сельскохозяйственные земли и поля, находящиеся в Курской области. На этом фоне суммарная урожайность зерновых агрокультур в стране в этом году рискует упасть. По его словам, у региона есть серьезный потенциал в плане выращивания кукурузы.

«С аграрной точки зрения это очень значимый регион, выпадение ее результатов негативно отразится на общероссийских показателях», — подытожил Штерн.

До этого стало известно о готовности более 50 регионов РФ принять жителей Курской области.

Ранее российский генерал раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны.

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Атаки на Курскую область
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