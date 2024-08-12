Европа должна принять необходимые меры, чтобы предотвратить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил «Известиям» политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

Политолог назвал атаки на ЗАЭС «террористической деятельностью».

«До такого Украина могла опуститься, только находясь на грани отчаяния», — сказал он.

Расмуссен отметил, что вне зависимости от того, хотят ли ВСУ устроить утечку радиоактивных веществ, Украине необходимо быть осторожнее, поскольку «ветры обычно дуют с востока на запад» и в случае массового радиационного заражения под удар попадут и европейские страны.

Он подчеркнул, что атака на системы охлаждения атомной электростанции могла спровоцировать опасную ситуацию.

«Если бы в РФ не предприняли соответствующих действий для холодного отключения, это могло бы привести к непоправимым последствиям», — добавил эксперт.

До этого немецкий бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что правительства США, Евросоюза и стран НАТО поддерживают атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Ранее во Франции призвали «остановить НАТО» после атаки ВСУ на ЗАЭС.