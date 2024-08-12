Турция получила американские истребители F-16

Турция и США заключили сделку, в результате которой республика получила американские истребители F-16 модификации Block-70, а также комплекты для модернизации самолетов. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью Reuters.

Министр выразил надежду на то, что проект будет завершен без препятствий до тех пор, пока в Турцию не будет поставлен последний самолет.

Гюлер добавил, что официальные представители Анкары и Вашингтона еще обсуждают детали сделки.

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что президент США Джо Байден обещал решить вопрос поставок истребителей F-16 в республику в течение трех-четырех недель.

В феврале этого года американский конгресс объявил о решении одобрить поставки в Турцию 40 новых истребителей F-16 для обеспечения «оперативной совместимости» в вооружении союзников НАТО.

При этом Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 после того, как Анкара заключила контракт с Россией на покупку комплекта С-400. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла.

Ранее сообщалось, что Турция станет меньше покупать F-16 у США, развивая свое производство.