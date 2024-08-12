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Штурмовики ВС РФ вошли в Торецк

«Военное дело» сообщило о входе штурмовых отрядов ВС РФ в Торецк

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Oleg Petrasiuk/AP

Штурмовые отряды ВС РФ вошли в Торецк. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

«Отряды продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии», — сообщает информационный канал.

Отмечается, что одна из бригад ВСУ была переброшена из Торецка в Курскую область.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что небольшая группировка ВСУ попала в окружение под Торецком.

Также Кимаковский отметил, что российские войска достигают успехов по всей линии фронта, в особенности возле поселка Гродовка и города Новогродовка на Покровском направлении и возле Константиновки на Угледарском направлении, где им удалось выровнять линию обороны вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

6 августа он сообщал, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. По его словам, город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города.

Ранее политолог заявил, что взятие Торецка открывает путь к освобождению всей ДНР.

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