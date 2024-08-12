Власти Энергодара обвинили ВСУ в непрекращающихся ударах по городу

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), приняли системный характер. Об этом заявил мэр города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, практически ежедневно по инфраструктуре Энергодара наносятся удары беспилотными летательными аппаратами либо артиллерией.

Сеновоз добавил, что все сообщения якобы об эвакуации населения и опасной ситуации вокруг ЗАЭС после удара дронов ВСУ по системе охлаждения и возгорания градирни — это вражеские вбросы с целью посеять панику.

Чиновник уточнил, что на работе электростанции возгорание никак не сказалось, все шесть блоков работают штатно, как и раньше. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС не выявлено, радиационный фон на площадке станции, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения остается в норме.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атака на Запорожскую АЭС была безрассудной.