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Путин рассказал о российских «ноу-хау» в области военной техники

Путин: российские ноу-хау в области вооружений доказали эффективность в зоне СВО

Многие российские «ноу-хау» в области вооружений, не имеющие аналогов в мире, уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время открытия международного военно-технического форума «Армия-2024», передает ТАСС.

Глава государства отметил, что на форуме представлены передовые и уникальные экземпляры отечественной оборонной промышленности, известных на весь мир корпораций. На мероприятии можно увидеть более 240 позиций, которые в том числе приобретают другие страны, различной военной и специальной техники.

Президент добавил, что главные, основные характеристики российских «ноу-хау» постоянно улучшаются. Деятельность конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов не прерывается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

В этот же день заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося форума «Армия-2024» рассказал, что выдающихся образцов, «ноу-хау», среди заполученной трофейной военной техники НАТО нет, в то же время она дороже российской.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО в ходе боев в Курской области.

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