Специалисты «Ростеха» изучили трофейные танки Abrams и Leopard и выяснили, что они не имеют управляемого оружия. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Подмосковье форума «Армия-2024».

По словам Артякова, ремонтопригодность у Abrams и Leopard хуже, чем у российских танков. При этом он отметил, что динамическая защита у боевой машины пехоты Bradly неплохая, но не дотягивает до новейших отечественных образцов.

Также Артяков рассказал, что выдающихся образцов, «ноу-хау», среди заполученной трофейной военной техники НАТО обнаружить не удалось.

11 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО в ходе боев в Курской области. Бойцы ВС РФ уничтожили колонну украинской техники в регионе.

Ранее российские военные восстановили трофейный британский БТР.