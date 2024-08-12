В ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумах

В командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что в Сумах поврежден объект критической инфраструктуры после ночных взрывов. Об этом пишет РИА Новости.

Подробностей украинские военные не привели.

Накануне в Одессе на юге Украины произошли взрывы. Также в ночь на 11 августа серия взрывов произошла в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.

Вечером 10 августа сообщалось о серии взрывов в Харькове. Позже стало известно о взрывах в Киеве. Также были зафиксированы взрывы в районе Полтавы и в Кривом Роге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся на объекты в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.