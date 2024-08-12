Картаполов высказался о мобилизации на фоне атак на Курскую область

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал ненужной новую волну мобилизации из-за атак на Курскую область. Его слова приводит Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Бойцов на фронте хватает», — подчеркнул он.

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что в России «пока не будет» дополнительной мобилизации в связи с ситуацией в Курской области и массированной атакой беспилотников на Липецкую область.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.