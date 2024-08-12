Российские солдаты отбили 20 контратак ВСУ на границе ЛНР

Солдаты Вооруженных сил России за прошедшую неделю ликвидировали свыше 9 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, а также отбили порядка 20 попыток вторгнуться на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«С 3 по 9 августа 2024 года подразделениями группировок «Север», «Юг» и «Запад» отражено 23 контратаки противника. <...> Потери... Украины за отчетный промежуток времени составили около 9 150 украинских боевиков и наемников», — сообщил Марочко.

По словам эксперта, помимо живой силы, ВС РФ также уничтожили 31 склад снарядов ВСУ, 270 различных боевых машин, 20 станций РЭБ, 125 артиллерийских орудий, 19 танков, а также две установки ЗРК «Бук М1».

11 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные захватили в плен несколько солдат 65-й бригады ВСУ в ЛНР. Пленные заявили, что в ВСУ царит коррупция, в подразделениях отсутствует какое-либо управление. Также они рассказали о практике запугивания личного состава. Отмечается, что солдаты ВСУ были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на передовой, а также отношением командиров.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержали украинку, подозреваемую в координации ударов ВСУ по Луганску.