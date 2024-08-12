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Россия с начала СВО получила рекордное число заказов на поставку оружия

«Ростех»: портфель заказов на экспорт оружия из РФ превысил $60 млрд

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Александр Вильф/РИА Новости

Портфель заказов на экспорт российского оружия с начала проведения специальной военной операции на Украине превысил $60 млрд, рассказал первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 миллиардов долларов — такого еще не было», — сообщил представитель «Ростеха».

По его словам, на определенные виды вооружений уже сформировался большой спрос, который рассчитывают удовлетворить после того, как будут в полной мере обеспечены потребности армии России.

В том же интервью Артяков оценил технику НАТО, которую российским солдатам удалось заполучить в ходе СВО. Он отметил, что «ноу-хау» среди трофейной техники нет, и в то же время она дороже российской. Топ-менеджер «Ростеха» объяснил, что в целом у России с Западом «паритет по зрелости военных технологий и решений», однако различаются подходы к конструированию.

Ранее сообщалось, что армия РФ получила танки с новой антидроновой защитой.

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