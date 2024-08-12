Глава Минобороны поздравил со 112-й годовщиной Военно-воздушные силы РФ

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил (ВВС) России. Текст поздравительной телеграммы опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

12 августа 2024 года в России отмечают 112-ю годовщину образования Военно-воздушных сил. По словам Белоусова, профессионализм, отвага и стойкость позволяют личному составу ВВС решать сложные и ответственные задачи, в том числе сейчас, во время специальной военной операции на Украине.

«Благодаря всесторонней подготовке и уникальному боевому опыту летчики, штурманы и авиационные специалисты действуют умело, бесстрашно и решительно», — отметил Белоусов.

Он поблагодарил тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, и пожелал военнослужащим и ветеранам ВСС здоровья, успехов и новых достижений.

6 августа Белоусов поздравил офицеров и солдат 6-го танкового полка с освобождением населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.