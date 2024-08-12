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Глава МАГАТЭ назвал безрассудными атаки на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС

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Reuters

Атака на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) 11 августа была безрассудной, однако не повлияла на ситуацию с ядерной безопасностью, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

По данным агентства, на одной из двух градирен ЗАЭС произошел пожар, который, предположительно, стал результатом атаки беспилотника. Сотрудники станции рассказали экспертам, что риска повышения уровня радиации нет, и впоследствии специалисты МАГАТЭ провели исследование, подтвердившее их слова.

Как заявил Гросси, военные действия против ЗАЭС являются нарушением принципов защиты станции, которые Совбез ООН установил в мае 2023 года.

«Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны остановиться сейчас», — заключил глава МАГАТЭ.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

По данным МЧС, в результате удара пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях.

Ранее во Франции призвали «остановить НАТО» после атаки ВСУ на ЗАЭС.

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