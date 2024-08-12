Российские военные уничтожили украинские беспилотники над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой ракетной опасности в регионе и сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 12 августа обнаружили и уничтожили над областью несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Гусев заверил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждений в инфраструктуре не выявлено.

Прошлой ночью над Воронежской областью были уничтожены 15 беспилотников ВСУ. Опасность атаки беспилотников в регионе отменили спустя почти семь часов. Без электричества временно остались около 100 жителей Воронежа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.