Саперы ВС РФ устраняют последствия обстрелов в Курской области

Инженерно-саперные подразделения российской группировки войск «Север» в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным ведомства, специалисты зачищают территорию от взрывоопасных предметов (ВОП), оставшихся после атак ВСУ.

Отмечается, что подразделения саперов каждый день проводят разведку и уничтожение боеприпасов, применяемых украинской армией для обстрелов приграничных территорий региона. Для проведения сплошной очистки местности от ВОП задействовано несколько мобильных групп.

Саперы проверяют территорию, извлекая из воронок фрагменты реактивных снарядов, неразорвавшиеся поражающие элементы, разгонные блоки и электронные части снарядов. Все обнаруженные предметы транспортируются на спецполигон или уничтожаются на месте.

До этого саперы гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении в Запорожской области очистили заминированный противником при помощи беспилотников район.

Ранее российский сапер рассказал о появлении у ВСУ «химических дронов».