ЦАХАЛ находится в повышенной готовности из-за возможной атаки Тегерана

Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что армия находится на «повышенном уровне готовности» в связи с возможной атакой со стороны Ирана. Об этом написала газета Times of Israel.

Хагари отметил, что войска уже развернуты и готовы к действиям, о чем он упомянул в своем заявлении в соцсети X.

Несмотря на потенциальную угрозу со стороны Ирана, Хагари добавил, что инструкции по чрезвычайным ситуациям для граждан остаются без изменений.

Корреспондент Axios Барак Равид, ссылаясь на два анонимных источника, сообщал, что израильская разведка считает, что Иран может атаковать Израиль в ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, возможно, до переговоров о заложниках 15 августа.

Мохаммад Наджафи, префект приграничного с Ираком города Касре-Ширин в иранской провинции Керманшах, сообщил о проведении военных учений Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в условиях обострения напряженности в регионе. Эти учения стали ответом на устранение Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране 31 июля. ХАМАС возложил ответственность за произошедшее на Израиль и США, заявив о неизбежном ответе на атаку.

Израильские официальные лица отказались комментировать инцидент, а США опровергли свою причастность к ликвидации Хании.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.